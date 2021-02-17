Происшествия

Перчатки и алкоголь украла женщина из магазина в Пскове

Подозреваемую в краже из магазина псковичку задержали росгвардейцы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росгвардии.

16 февраля около 14.00 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы сразу прибыли на место происшествия и задержали 38-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала две пары кожаных перчаток и спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.