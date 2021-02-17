Происшествия

Дновец ударил полицейского по шее и угодил за решетку

Ранее судимого жителя города Дно отправили в исправительную колонию особого режима за применение насилия в отношении сотрудника ГИБДД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

1 сентября 2020 года государственный инспектор дорожного надзора отделения ГИБДД МО МВД России, проезжая по улице Урицкого в городе Дно, обратил внимание на неправильно припаркованный автомобиль. Он остановился, и в это время к нему подошел подросток и попросил о помощи, пояснив, что к нему и его друзьям пристает злоумышленник.

Инспектор направился к этому мужчине, представился и пояснил суть жалобы, а также попросил пройти в патрульную машину для выяснения обстоятельств произошедшего.

Дновец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил законные требования представителя власти и нанес ему один удар правой рукой по шее. Полицейский получил телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, ссадины шеи, ушиба мягких тканей шеи, что повлекло причинение легкого вреда здоровью.

15 февраля Дновский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев 5 дней. Поскольку злоумышленник совершил преступление в условиях особо опасного рецидива, то отбывать наказание ему придется в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил, добавили в пресс-службе.