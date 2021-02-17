Происшествия

Жительницу Куньи оштрафовали за торговлю самогоном

Жительницу Куньи осудили за незаконную торговлю самогоном. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что в начале октября женщина приобрела 3 литра самогона на центральном рынке в Великих Луках для дальнейшего сбыта населению и получения выгоды. При этом она знала, что приобретенная алкогольная жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.

17 октября при проведении сотрудниками МВД оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» женщина за 100 рублей продала местной жительнице 0,5 литра спиртосодержащей жидкости. Полицейские провели осмотр места происшествия и обнаружили в квартире виновной 1,35 литра самогона. По данному факту возбуждено уголовное дело.

10 февраля подсудимую признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.