Происшествия

В Пскове раскрыта серия разбойных нападений

Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали подозреваемого в совершении ряда разбойных нападений на территории Пскова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, ночью 16 февраля в павильон магазина на Рижском проспекте зашел неизвестный в маске и, угрожая продавцу ножом, похитил около семи тысяч рублей и сигареты, после чего скрылся.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову по «горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый пскович 1990 года рождения. Он дал признательные показания.

Фигурант также подозревается в совершении и других подобных противоправных преступлений. Как установлено, в ночное время 14 февраля у дома по улице Кузбасской Дивизии в Пскове он под угрозой ножа похитил мобильный телефон у женщины. А ранее 29 января в областном центре в магазине на Рижском проспекте подозреваемый в маске, угрожая ножом продавцу, открыто похитил деньги и табачные изделия.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса РФ. В ходе обысков часть похищенного изъята. В настоящее время следственные действия продолжаются.