Происшествия

В Пскове росгвардеец помог потушить загоревшуюся машину

Военнослужащий управления Росгвардии по Псковской области оказал содействие гражданину в тушении загоревшегося на дороге автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Следуя на службу на своей машине, прапорщик Арсанали Гашимов заметил на дороге автомобиль, в моторном отсеке которого произошло возгорание. Водитель транспортного средства пытался самостоятельно его потушить. Росгвардеец остановился, достал из своей автомашины огнетушитель и направился помогать ему. Вскоре возгорание было ликвидировано.

Автомобилист поблагодарил военнослужащего за его неравнодушие и своевременную помощь, благодаря которой не были допущены возможные критические последствия, добавили в управлении Росгвардии.