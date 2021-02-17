Происшествия

60 тысяч рублей и цепочку с крестиком украл пскович у своей знакомой

Сотрудники полиции задержали жителя Пскова, подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Молодая жительница областного центра заявила в полицию, что у нее из квартиры дома по Рижскому проспекту были похищены 60 тысяч рублей, мобильный телефон и золотая цепочка с крестиком. Подозреваемым стал знакомый потерпевшей – безработный пскович 1991 года рождения. Как выяснилось, ранее он уже был судим за кражу, а также по статье 160 «Присвоение или растрата» Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, подозреваемый воспользовался своим знакомством с псковичкой в корыстных целях. Он даже обещал женщине вернуть похищенное. Однако этого горожанка так и не дождалась и обратилась за помощью к стражам порядка.

В настоящее время полиция задержала подозреваемого. Мужчина дал признательные показания. Выяснилось, что похищенные деньги он уже потратил, а телефон вместе с изделиями из золота продал. Местонахождение этих вещей сейчас устанавливается. Возбуждено уголовное дело.