Происшествия

Житель Острова лишился 180 тысяч рублей после телефонного разговора

После звонка лжесотрудника банка житель Острова лишился 180 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 16 февраля жителю Острова 1970 года рождения позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом, что с банковской карты мужчины пытаются списать средства, он завладел деньгами горожанина.

После происшествия потерпевший обратился за помощью в органы внутренних дел. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

«Во избежание серьезных проблем не следует предоставлять незнакомцам по телефону или в Сети информацию персонального характера, а также реквизиты банковских карт. Будьте также предельно осмотрительными при общении с теми, кто выдает себя за сотрудника финансового учреждения или каких-либо других организаций. И о каждом подобном факте незамедлительно сообщайте в полицию», - предостерегают жителей области сотрудники УМВД