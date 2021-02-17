Происшествия

Двух жительниц Петербурга будут судить в Пскове за незаконный оборот наркотиков

Две жительницы Санкт-Петербурга предстанут перед судом в Пскове за незаконный оборот наркотических средств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, они обвиняются более чем в 175 эпизодах преступлений.

В ходе следствия установлено, что с 19 января по 22 января 2019 год на территории города Пскова и Псковского района женщины, действуя в составе организованной группы, в значительном и крупном размерах незаконно сбывали мефедрон, а также метил и бутонат в значительном и крупном размерах. Наркотики они размещали в тайниках («закладках»).

В ходе задержания сотрудники правоохранительных органов изъяли из автомашины злоумышленниц более 350 грамм наркотического средства, приготовленного к сбыту.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 4 статьи 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.