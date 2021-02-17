Происшествия

Пропавшего прошлым летом мужчину продолжают искать в Псковском районе

Полиция продолжает розыск жителя Псковского района Геннадия Баранова 1960 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, житель деревни Гверздонь 1 июня минувшего года ушел из областной больницы после оказания ему медицинской помощи, и до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

Фото пропавшего 2005 года

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы; волосы короткие, темные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Пропавший был одет в черную куртку, белые брюки и темные сандали.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.