Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Отчет депутата
счет за воду - оплати задолженность без пени
История развития, качества и новых технологий
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Происшествия 17.02.2021 12:240 Жители Петербурга и Псковской области задержаны по делу об обналичивании маткапитала 18.02.2021 09:490 Дома горели в Острове и Новоржеве из-за неправильной эксплуатации печи 18.02.2021 09:400 Пропавшего прошлым летом мужчину продолжают искать в Псковском районе 18.02.2021 09:250 Двух жительниц Петербурга будут судить в Пскове за незаконный оборот наркотиков 17.02.2021 17:540 Житель Острова лишился 180 тысяч рублей после телефонного разговора 17.02.2021 16:150 60 тысяч рублей и цепочку с крестиком украл пскович у своей знакомой
 
 
 
Самое популярное 14.02.2021 17:500 Пропавшая монахиня из Печор найдена погибшей 13.02.2021 00:550 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 12.02.2021 12:460 Мужчина умер на привокзальной площади в Пскове 15.02.2021 11:3112 Владимир Ревазов возглавил «Псковпассажиравтотранс» 12.02.2021 13:2411 Факты коррупции выявили в областном комитете по управлению госимуществом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Дома горели в Острове и Новоржеве из-за неправильной эксплуатации печи

18.02.2021 09:49|ПсковКомментариев: 0

Два пожара произошло в Псковской области 17 февраля из-за нарушений правил эксплуатации печи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 13.33 17 февраля загорелся жилой дом улице Григорьева в городе Новоржеве. Огнем повреждено потолочное перекрытие. А в 22.50 на улице Балтийской в Острове сгорела дощатая веранда жилого дома.

Кроме того, в 14.27 в деревне Кондратово Плюсского района сгорела баня. Возгорание началось из-за неисправности дымохода отопительной печи.

В 20.27 произошел пожар на улице Красноармейской, 26 в Пскове. В подвале девятиэтажного многоквартирного дома сгорел мусор на площади 1 квадратный метр. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 00.35 18 февраля в поселке Бежаницы на улице Смольной сгорел нежилой дом. Пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.

Теги: #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Своевременно ли решение об увеличении часов работы общепита до полуночи?
В опросе приняло участие 172 человека
18.02.2021, 09:490 Дома горели в Острове и Новоржеве из-за неправильной эксплуатации печи 18.02.2021, 09:400 Пропавшего прошлым летом мужчину продолжают искать в Псковском районе 18.02.2021, 09:250 Двух жительниц Петербурга будут судить в Пскове за незаконный оборот наркотиков 18.02.2021, 09:171 Россияне теряют лояльность к своим работодателям
18.02.2021, 09:060 Еще один выходной день предложили ввести в России 18.02.2021, 08:560 Каждый второй мужчина считает 23 февраля профессиональным праздником военных 18.02.2021, 08:450 Установлены боевики, причастные к нападению на правоохранителей в Чечне в 2000 году 18.02.2021, 08:360 Названы лидирующие по социально-экономическому росту субъекты РФ
18.02.2021, 08:250 Почти 5 млрд рублей заработали театры в 2020 году на фоне пандемии 18.02.2021, 08:140 Каждому пятому псковичу пришлось сменить работу после рождения ребенка 18.02.2021, 08:027 Турчак призвал жителей регионов присоединиться к акции «Защитим память героев» 18.02.2021, 07:461 Врач объяснила, как взаимосвязаны COVID-19 и группа крови
18.02.2021, 07:370 О росте цен на непродовольственные товары предупредили торговые сети 18.02.2021, 07:200 Более 30 российских банков могут потерять лицензию в этом году 18.02.2021, 07:000 В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет псковичей 23 февраля 18.02.2021, 00:290 115 новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в Псковской области
17.02.2021, 22:470 Россияне смогут получать налоговый вычет за один клик на сайте ФНС 17.02.2021, 22:270 Псковичи стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор 17.02.2021, 22:125 Михаил Мишустин прибудет с рабочим визитом в Псковскую область 17.02.2021, 22:010 Почему на вакцинацию проводят группами по пять человек, объяснила Марина Гаращенко
17.02.2021, 21:525 Минфин засекретил законопроект о новой накопительной пенсионной системе 17.02.2021, 21:350 Мотивированный научный сотрудник требуется в Пскове по направлению охраны объектов ЮНЕСКО 17.02.2021, 21:182 Юрий Семенов подал документы в ТИК на участие в выборах главы Порховского района 17.02.2021, 21:068 Валентина Матвиенко назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 20:570 В День спонтанной доброты псковичей угощали бесплатным кофе 17.02.2021, 20:452 Активисты закрасили более 150 надписей с рекламой запрещенных средств в Пскове 17.02.2021, 20:380 Занзибар будет штрафовать туристов за неприкрытые пупки и обнаженные колени 17.02.2021, 20:220 Псковская библиотека приглашает на презентацию выставки изделий из кожи
17.02.2021, 20:160 В Псковстате ответили на самые популярные вопросы о всероссийской переписи 17.02.2021, 20:040 Директор «Экопрома» обсудил с жителями Невеля актуальные вопросы по вывозу ТКО 17.02.2021, 19:520 Псковавтодор обновит свыше 9 км трассы Остров - Новоржев 17.02.2021, 19:450 Реставрационные работы на могиле Пушкина в Святогорском монастыре завершатся до 6 июня
17.02.2021, 19:380 В центре Пскова сотрудники горводоканала оперативно устранили прорыв трубы 17.02.2021, 19:260 Храм князя Александра Невского в Пскове закроется на реставрацию 17.02.2021, 19:140 Фотовыставка Полистовского заповедника в лучшем лицее Великих Лук 17.02.2021, 19:020 В Опочке поздравили с 95-летием почетного гражданина Виктора Парамонова
17.02.2021, 18:530 В Псковской области снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования 17.02.2021, 18:420 Лучших изобретателей выберут в Псковской области 17.02.2021, 18:3111 Во всероссийской акции «Защитим память героев» примут участие псковичи 17.02.2021, 18:200 Во все времена завод «ЗЭТО» был социально ориентированным - Денис Мунштуков
17.02.2021, 18:191 Два автомобиля столкнулись у здания администрации Псковской области 17.02.2021, 18:120 Человек пострадал в ДТП на Аллейной в Пскове 17.02.2021, 18:110 Псковичам рассказали, как заказать пропуск в приграничную зону 17.02.2021, 18:030 Росгвардия призывает псковичей перерегистрировать оружие вовремя
17.02.2021, 17:540 Житель Острова лишился 180 тысяч рублей после телефонного разговора 17.02.2021, 17:500 Руководитель «Псковпласта» о сотрудничестве с «Титан-Полимером» и преференциях особой экономической зоны 17.02.2021, 17:430 Псковская библиотека реализует онлайн-проект с Белоруссией 17.02.2021, 17:392 Из-за COVID-19 закрыты 11 классов в девяти псковских школах
17.02.2021, 17:321 Коллектив Псковского облсовпрофа сдал тесты на антитела 17.02.2021, 17:290 Подарки на 36 000 рублей получили воспитанники псковских интернатов 17.02.2021, 17:220 В Пскове открылась выставка картин художников с ограниченными возможностями 17.02.2021, 17:170 Новые евроконтейнеры поступили в две деревни Новосокольнического района
17.02.2021, 17:070 Скорая помощь, ГИБДД и пожарный поезд прибыли на место учения в Пскове 17.02.2021, 17:050 В Сочи проходит 15-я Международная встреча по Сирии в «астанинском формате» 17.02.2021, 16:490 Грузовик перегородил две полосы движения возле ЦУМа в Пскове 17.02.2021, 16:465 «Чем вызван приступ умиления»: археологи предложили псковичам фотозагадку
17.02.2021, 16:410 Почти 30-градусный мороз придет ночью в Псковскую область 17.02.2021, 16:320 Псковским организациям рекомендуют оплатить земельный и транспортный налоги до 1 марта 17.02.2021, 16:210 Изменения избирательного законодательства обсудят на семинаре в Пскове 17.02.2021, 16:150 60 тысяч рублей и цепочку с крестиком украл пскович у своей знакомой
17.02.2021, 16:080 В Пскове росгвардеец помог потушить загоревшуюся машину 17.02.2021, 16:030 Руководитель «Псковпласта»: Наше производство принесет меньше вреда, чем дровяная котельная 17.02.2021, 15:570 Спикер Совфеда дала прогноз о сроках снятия ограничений по коронавирусу 17.02.2021, 15:500 Из-за ДТП на Алмазной в Пскове затруднено движение
17.02.2021, 15:452 Закон о капремонте в Псковской области ждут очередные изменения 17.02.2021, 15:330 Исправительную колонию в Крюках ждет проверка после жалобы осужденного 17.02.2021, 15:270 Сергей Густов рассказал о плюсах единого оператора газификации 17.02.2021, 15:160 Антирелигиозный музей в Троицком соборе: псковичам показали архивные материалы
17.02.2021, 14:590 Руководитель «Псковпласта»: «Титан-Полимер» готов с нами сотрудничать 17.02.2021, 14:510 Полтора литра пива перед поездкой обернулись для опочецкого водителя судом 17.02.2021, 14:4310 Экстрасенс Татьяна Ларина приедет в Псков 17.02.2021, 14:350 На центральном рынке Пскова продолжит работать лаборатория по ветконтролю
17.02.2021, 14:310 Представлена интерактивная карта газификации России 17.02.2021, 14:270 В Пскове введут временные ограничения парковки в связи с уборкой снега 17.02.2021, 14:220 «Собственной персоной» с руководителем ООО «Псковпласт» Стасом Осовским 17.02.2021, 14:180 Совет Федерации поддержал увеличение штрафов за неповиновение силовикам
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.