Происшествия

Дома горели в Острове и Новоржеве из-за неправильной эксплуатации печи

Два пожара произошло в Псковской области 17 февраля из-за нарушений правил эксплуатации печи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 13.33 17 февраля загорелся жилой дом улице Григорьева в городе Новоржеве. Огнем повреждено потолочное перекрытие. А в 22.50 на улице Балтийской в Острове сгорела дощатая веранда жилого дома.

Кроме того, в 14.27 в деревне Кондратово Плюсского района сгорела баня. Возгорание началось из-за неисправности дымохода отопительной печи.

В 20.27 произошел пожар на улице Красноармейской, 26 в Пскове. В подвале девятиэтажного многоквартирного дома сгорел мусор на площади 1 квадратный метр. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 00.35 18 февраля в поселке Бежаницы на улице Смольной сгорел нежилой дом. Пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.