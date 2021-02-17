Происшествия

Житель Пушкиногорского района выпал из окна больницы

Житель Пушкиногорского района выпал из окна больницы. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области. Инцидент произошел в Пушкиногорской межрайонной больнице.

Известно, что медсестра, пришедшая в палату, не нашла мужчину на месте. Его тело было обнаружено под окном медучреждения.

По данному факту проводится проверка. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В следственном управлении также уточнили, что скончавшийся 1978 года рождения вел асоциальный образ жизни.