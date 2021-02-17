Происшествия

В Великих Луках задержали 40-летнюю женщину, укравшую алкоголь

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в хищении в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе в пресс-службе регионального ведомства.

17 февраля во время патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 40-летнюю женщину, которая пронесла через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

В настоящий момент гражданку передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.