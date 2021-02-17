Происшествия

В Опочке экс-заключенные не успели продать угнанный автомобиль

Автомобиль ВАЗ-2115 похитили в Себеже ночью 16 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

После сообщения об угоне полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и составили ориентировку на угнанную машину. Вскоре автомобиль остановил наряд ДПС в Опочке. За рулем находились жители Себежского и Новосокольнического районов 1996 и 1999 годов рождения.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что оба нарушителя только в начале февраля вернулись из мест лишения свободы. По версии следствия, подозреваемые планировали доехать на украденном автомобиле до Пскова и там продать его.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Они дали признательные показания. Похищенная машина изъята.