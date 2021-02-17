Происшествия

Жителя Пскова будут судить за продажу самодельного пистолета

Жителю Пскова грозит до трех лет лишения свободы за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе следствия установили, что пскович 1982 года рождения проживал в коммунальной квартире на улице Советской вместе с двумя несовершеннолетними детьми. При этом мать детей лишена материнских прав, и мужчина являлся единственным кормильцем в семье.

В августе 2018 года сосед мужчины по коммунальной квартире, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригласил обвиняемого в гости. В ходе их разговора сосед пояснил, что изготовил для своего личного пользования пригодный к стрельбе пистолет. Обвиняемый заинтересовался данным фактом и начал проявлять неподдельный интерес к сказанному, и в результате он получил оружие в подарок. После этого мужчина обернул пистолет в тряпку и спрятал его под лестницей в подъезде своего дома.

В сентябре прошлого года обвиняемый встретил на улице своего давнего знакомого, который сообщил, что хотел бы приобрести пистолет. В тот же день мужчина продал ему огнестрельное оружие за 5 тысяч рублей. Деньги он потратил на нужды семьи.

Полиция установила факт незаконного обращения с оружием. Мужчина был приглашен в отдел полиции для дачи показаний, в ходе которой он написал явку с повинной и рассказал об обстоятельствах дела.

В настоящий момент уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи 222 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.