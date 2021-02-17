Происшествия

Псковские таможенники остановили незаконный ввоз автомобилей

Сотрудники Псковской таможни пресекли незаконный ввоз четырех легковых автомобилей на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В течение двух лет мужчина ввез на таможенную территорию ЕАЭС четыре легковых автомобиля под видом транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации.

При въезде мужчина предъявлял сотрудникам таможни документы о регистрации машин в органах ГИБДД МВД России, заявляя тем самым, что транспортные средства являются товарами ЕАЭС, в отношении которых уплата таможенных платежей не предусмотрена.

Установлено, что идентификационные номера всех четырех автомобилей подвергались изменениям. «По первоначальному содержанию номерных агрегатов выявлено, что автомобили имеют иностранную регистрацию. Выпуск в свободное обращение на территории стран-членов ЕАЭС ввезенных транспортных средств не осуществлялся», - отметили в СЗТУ.

Сумма таможенных платежей, подлежащая уплате за незаконно перемещенные четыре легковых автомобиля, превышает 3 млн 100 тысяч рублей.

В отношении гражданина Российской Федерации возбудили уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ. Ведутся следственные действия.