Происшествия

Взрывчатку нашли у жителя Псковской области, обругавшего полицейского

Пенсионер из Локнянского района в суде признан виновным в оскорблении представителя власти и незаконном хранении взрывчатых веществ, а также в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Установлено, что 21 сентября прошлого года злоумышленник публично высказал в адрес полицейского словесные оскорбления в неприличной форме, когда был застигнут в момент совершения мелкого хулиганства в одной из деревень Локнянского района», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.

На следующий день по его месту жительства обнаружено и изъято взрывчатое вещество.

За полгода до описанных событий 64-летний фигурант уголовного дела уже получил штраф в размере 30 тысяч рублей и был лишен права управления транспортным средством на 1 год 7 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования при наличии признаков алкогольного опьянения. Вновь с признаками опьянения за рулем он был остановлен сотрудниками полиции 3 октября.

Приговором суда виновный приговорен к условной мере наказание со штрафом в размере 5 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 2 года.