Происшествия

Квартиру подожгли в Великих Луках

Квартира горела в пятиэтажном доме в Великих Луках сегодня, 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 0.35. В результате пожара выгорела комната, закопчен общий коридор. По предварительной информации, причиной возгорания стал поджог.

А в 0.31 горела сажа в дымоходе жилого дома на улице Ржевской в Великих Луках. Причина возгорания - нарушение правил при устройстве и эксплуатации печи.

18 февраля в 16.06 в деревне Тарасово Великолукского района из-за нарушения правил при эксплуатации печи выгорела баня, также огонь уничтожил кровлю.

В тот же день в 14.05 по аналогичной причине в деревне Пушмачи Красногородского района сгорела кровля гаража. Кроме того, огонь уничтожил находящийся внутри автомобиль «Лада Приора». Пожарным удалось спасти от огня две соседние хозяйственные постройки.

В 13.35 в Новосокольниках на улице Свободной из-за нарушений правил при эксплуатации печи выгорела квартира дома на две семьи. Пожарные спасли одного человека, два дома и две хозяйственные постройки.