Происшествия

Отделение «Почты России» ограбили в Великих Луках

Отделение «Почты России» на улице Зверева снова ограбили в Великих Луках, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей .

Грабеж совершили двое неизвестных сегодня, 19 февраля, около 7.00. Ущерб составил более 2 млн рублей.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области Псковской Ленте Новостей сообщили, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведутся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и поиск подозреваемых.

Отметим, что в Великих Луках это уже третий случай ограбления «Почты России».