Происшествия

В Великих Луках бывший помощник машиниста оштрафован за попытку кражи топлива

Мировой судья судебного участка №10 Новосокольнического района вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего помощника машиниста эксплуатационного локомотивного депо Великих Лук. Он признан виновным в попытке кражи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре.

26 сентября 2020 года мужчина, являясь помощником машиниста, слил из топливной системы тепловоза 120 литров дизельного топлива, которое хотел использовать в личных целях. Его незаконные действия пресекли сотрудники полиции.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 5500 рублей. Дизельное топливо возвращено в локомотивное депо. Приговор суда вступил в законную силу.