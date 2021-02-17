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В Великих Луках бывший помощник машиниста оштрафован за попытку кражи топлива

19.02.2021 12:10|ПсковКомментариев: 0

Мировой судья судебного участка №10 Новосокольнического района вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего помощника машиниста эксплуатационного локомотивного депо Великих Лук. Он признан виновным в попытке кражи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре.

 26 сентября 2020 года мужчина, являясь помощником машиниста, слил из топливной системы тепловоза 120 литров дизельного топлива, которое хотел использовать в личных целях. Его незаконные действия пресекли сотрудники полиции.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 5500 рублей. Дизельное топливо возвращено в локомотивное депо. Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #кража #прокуратура #транспортная прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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