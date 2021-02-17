Происшествия

Жителя Пыталовского района отправили в психбольницу за сообщение о готовящемся взрыве

Жителя Пыталовского района направили на принудительное лечение за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Пыталовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры). Установлено, что в августе прошлого года мужчина, не желая проходить медицинские процедуры, сообщил в полицию о том, что в здании учреждения социального обслуживания находится взрывное устройство. В ходе проверки выяснилось, что сообщение содержало заведомо ложные сведения.

«Поскольку мужчина в силу психического расстройства не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, суд применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», - резюмировали в пресс-службе судов.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.