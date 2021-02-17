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Почта России прокомментировала грабеж в своем отделении в Великих Луках

19.02.2021 15:46|ПсковКомментариев: 0

Почта России оказывает полицейским помощь в раскрытии грабежа в Великих Луках, который произошел утром 19 февраля в одном из почтовых отделений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области

«Мы оказываем помощь правоохранительным органам для скорейшего раскрытия преступления. Важно, что во время ограбления наша сотрудница не пострадала. Корреспонденция и посылки наших клиентов также в сохранности. Все свои обязательства перед клиентами мы выполним в срок и полном объеме», - прокомментировал директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин

Сейчас почтовое отделение работает в штатном режиме.

Напомним, двое неизвестных злоумышленников открыто похитили деньги в сумме 2 млн рублей.

Теги: #великие луки #грабеж #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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