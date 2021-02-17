Происшествия

Пскович угрожал убить экс-сожительницу стамеской

27-летний житель Псковского района угрожал бывшей сожительнице убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Утром 12 декабря 2020 года мужчина выпивал спиртное вместе со своей сожительницей, которая находилась у него в гостях. В ходе застолья они поссорились, поскольку на предложение мужчины вновь проживать вместе гостья ответила отказом. В ходе скандала злоумышленник схватил с тумбочки металлическую стамеску и высказал в адрес женщины угрозу убийством, замахнувшись над ее головой инструментом.

Уголовное дело направили мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет