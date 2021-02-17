Происшествия

Житель Псковского района попытался решить земельный спор с помощью мачете

28-летний житель Псковского района предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Вечером 26 сентября 2020 года молодой человек находился в деревне Теребище Псковского района и поссорился с ранее незнакомой ему женщиной. Причиной конфликта стал земельный участок, который оказался на ранее проходившей по нему дороге.

В ходе ссоры злоумышленник взял из своего автомобиля мачете и подошел к женщине на расстояние вытянутой руки. Размахивая мачете перед ее лицом, он выкрикнул: «Зарежу тебя этим ножом, и никто не узнает!», отметили в ведомстве.

Уголовное дело направили мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.