Происшествия

Бытовой пьяница в Ваулино едва не зарезал мать, забирая бутылку водки

43-летнего жителя Псковского района отправили под суд за угрозу убийством в отношении своей матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ночью 4 января в деревне Ваулино мужчина распивал спиртное в своей комнате. Его мать, зайдя в комнату, сделала замечание из-за громко играющей музыки и забрала бутылку водки. Злоумышленнику не понравилось поведение матери, и он устроил с ней скандал. Они вышли на кухню, где мать продолжала его ругать. Там мужчина схватил со стола нож и, приблизившись к матери, сказал: «Зарежу тебя!». При этом, как отметили в ведомстве, он направил нож в область ее груди.

Уголовное дело направили мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 119 предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.