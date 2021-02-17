Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Отчет депутата
Подарки, которые не забываются
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Происшествия 17.02.2021 12:240 Жители Петербурга и Псковской области задержаны по делу об обналичивании маткапитала 19.02.2021 21:150 Бытовой пьяница в Ваулино едва не зарезал мать, забирая бутылку водки 19.02.2021 21:000 Пскович украл подаренные имениннику на 18-летие деньги 19.02.2021 20:500 Житель Псковского района попытался решить земельный спор с помощью мачете 19.02.2021 20:121 Пскович угрожал убить экс-сожительницу стамеской 19.02.2021 19:550 Мужчина пострадал на пожаре в Порхове
 
 
 
Самое популярное 14.02.2021 17:500 Пропавшая монахиня из Печор найдена погибшей 13.02.2021 00:550 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 12.02.2021 12:460 Мужчина умер на привокзальной площади в Пскове 15.02.2021 11:3112 Владимир Ревазов возглавил «Псковпассажиравтотранс» 12.02.2021 13:2411 Факты коррупции выявили в областном комитете по управлению госимуществом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пскович украл подаренные имениннику на 18-летие деньги

19.02.2021 21:00|ПсковКомментариев: 0

33-летний пскович предстанет перед судом за кражу денег, подаренных молодому человеку на 18-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ночь с 7 на 8 ноября 2020 года злоумышленник приехал к своему знакомому в гостевой дом в деревне Подосье Псковского района, где оказался на праздновании 18-летия ранее незнакомого ему именинника. Затем мужчина поднялся на второй этаж, чтобы отдохнуть на кровати. Там он увидел женскую сумочку матери молодого человека, в которой лежали подарочные конверты. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, он украл из подарочных конвертов 6 тысяч рублей.

Санкция инкриминируемой мужчине части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #кража #прокуратура #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Своевременно ли решение об увеличении часов работы общепита до полуночи?
В опросе приняло участие 277 человек
19.02.2021, 22:120 Кипр не откроют для россиян раньше апреля 19.02.2021, 21:580 Выставку «Бабочки пушкинского детства» открывают в Тригорском 19.02.2021, 21:440 Ключевые инвесторы звонят губернатору Псковской области напрямую 19.02.2021, 21:290 Александр Козловский поблагодарил ветерана боевых действий за патриотическое воспитание молодежи
19.02.2021, 21:150 Бытовой пьяница в Ваулино едва не зарезал мать, забирая бутылку водки 19.02.2021, 21:000 Пскович украл подаренные имениннику на 18-летие деньги 19.02.2021, 20:500 Житель Псковского района попытался решить земельный спор с помощью мачете 19.02.2021, 20:440 Минфин подготовил меры по повышению собираемости налогов
19.02.2021, 20:281 В Роспотребнадзоре оценили вероятность завоза чумы в Россию 19.02.2021, 20:121 Пскович угрожал убить экс-сожительницу стамеской 19.02.2021, 20:000 Стоимость биткойна впервые превысила 54 тысячи долларов 19.02.2021, 19:550 Мужчина пострадал на пожаре в Порхове
19.02.2021, 19:520 Квиз «Красная рука» проведет областная библиотека 19.02.2021, 19:400 Водопровод, КНС и укрепление берега запроектируют в ансамбле Снетогорского монастыря 19.02.2021, 19:280 Курительная трубка Емельяна Пугачева представлена на выставке в Санкт-Петербурге 19.02.2021, 19:130 НИФИ Минфина привлекает активную пенсионерку из Пскова к работе по повышению финансовой грамотности
19.02.2021, 19:025 Невский или Дзержинский - москвичи выберут памятник для Лубянской площади 19.02.2021, 18:520 В Новоржевском районе волонтеры благоустраивают памятники героям Великой Отечественной войны 19.02.2021, 18:360 Для псковских школьников провели «Урок мужества» в центре подготовки полиции 19.02.2021, 18:342 Около 13 тыс жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19
19.02.2021, 18:233 Креативность псковского облизбиркома отметил электоральный юрист Антон Тимченко 19.02.2021, 18:144 В соцсетях заявили о пропаже гербовой печати администрации Новоржевского района 19.02.2021, 17:591 «Акценты» Донецкого: Визит Мишустина, старт предвыборной кампании и новый директор автопарка 19.02.2021, 17:532 Волонтеры узнали об отношении псковской молодежи к вредным привычкам
19.02.2021, 17:452 Какие санкции намерен ввести Евросоюз в отношении россиян, рассказал дипломат 19.02.2021, 17:370 Подъезд к новому причалу в Толбице отремонтируют за счет нацпроекта 19.02.2021, 17:250 Школьников приглашают принять участие в фестивале «Звезда спасения» 19.02.2021, 17:183 Победить COVID-19: псковские предприятия активно участвуют в массовой вакцинации
19.02.2021, 17:140 Никакой несправедливости в решении по Алексею Харлашину не было - юристы 19.02.2021, 17:070 Женщина пострадала при пожаре в Кунье 19.02.2021, 16:430 Псковские курсанты устроили праздник для особенных детей 19.02.2021, 16:340 Заброшенный стадион в Острове благоустроят за 5 млн рублей
19.02.2021, 16:200 Псковский театра драмы опубликовал афишу на 23 февраля 19.02.2021, 16:120 Две площади в центре Пскова отремонтируют до конца лета 19.02.2021, 15:570 Еще одна холодная ночь ожидает жителей Псковской области 19.02.2021, 15:461 Почта России прокомментировала грабеж в своем отделении в Великих Луках
19.02.2021, 15:400 На реконструированных улицах Пскова заменят крышки люков 19.02.2021, 15:245 Электоральные юристы назвали прогрессивным российское избирательное законодательство 19.02.2021, 15:1311 Псковский суд оправдал обвиняемого по делу о смертельном ДТП 19.02.2021, 15:111 91 новый случай заражения COVID-19 выявили в Псковской области
19.02.2021, 15:062 Псковичи могут получать квитанции за капремонт по электронной почте 19.02.2021, 15:050 Жителя Пыталовского района отправили в психбольницу за сообщение о готовящемся взрыве 19.02.2021, 14:490 Применявшую насилие сутенершу осудили в Острове 19.02.2021, 14:420 Только в феврале псковичи могут купить «Шевроле Кобальт» с выгодой до 60 000 рублей
19.02.2021, 14:373 В Кремле объяснили, почему у Путина нет генеральского звания 19.02.2021, 14:330 «Подстрочник» с электоральными юристами. ВИДЕО 19.02.2021, 14:300 Антон Минаков о пользе прививок, политграмотности и самом строгом кастинге кандидатов 19.02.2021, 14:231 Полиция ищет очевидцев ограбления почты в Великих Луках
19.02.2021, 14:120 Киноуроки начали проводить в школах Псковской области 19.02.2021, 14:070 Отпуск за ненормированный рабочий день намерены увеличить 19.02.2021, 13:580 Псковский молодежный центр ищет волонтеров-репетиторов для новой акции 19.02.2021, 13:514 В Финляндии будут сажать в тюрьму за отказ от тестирования на COVID-19
19.02.2021, 13:370 Композитор Игорь Рогалев проведет концерт для маленьких псковичей 19.02.2021, 13:341 Псковичей просят воздержаться от выезда на лед на автомобилях 19.02.2021, 13:196 В России ожидается новое подорожание продуктов из-за упаковки 19.02.2021, 13:160 Спрос на ипотеку Сбербанка с господдержкой вырос на Северо-Западе в 2020 году
19.02.2021, 12:560 Утечку на теплосетях устранили возле детской областной больницы в Пскове 19.02.2021, 12:414 Антон Минаков: Не хочу, чтоб наших соратников мучили в КПЗ 19.02.2021, 12:301 200 пачек сигарет изъяли у гражданина Латвии псковские таможенники 19.02.2021, 12:211 МегаФон достиг рекордной скорости передачи данных в роуминге
19.02.2021, 12:101 В Великих Луках бывший помощник машиниста оштрафован за попытку кражи топлива 19.02.2021, 12:051 Новая эпоха российских медиа и телекома 19.02.2021, 12:000 СНГБ назвал условия получения потребительского кредита онлайн 19.02.2021, 11:590 Женщины-предприниматели рассказали, как пандемия повлияла на их бизнес
19.02.2021, 11:550 Электоральные юристы станут гостями программы «Подстрочник» 19.02.2021, 11:510 Кражу в автобусе раскрыли псковские полицейские 19.02.2021, 11:484 Захар Прилепин отреагировал на статью автора ПЛН 19.02.2021, 11:462 В Псковской области решили не ставить на дорогах защитные сетки для диких животных
19.02.2021, 11:351 Стадион «Машиностроитель» в Пскове откроется в ближайшее время 19.02.2021, 11:271 В Пскове подлежащие депортации иностранцы жалуются на долгое ожидание выезда на родину 19.02.2021, 11:170 «Хайпожоры»: Об изъятии ребенка из семьи псковички и проблемах с такси 19.02.2021, 11:102 Число умерших из-за COVID-19 в Псковской области увеличилось до 163
19.02.2021, 11:100 Отделение «Почты России» ограбили в Великих Луках 19.02.2021, 11:050 Псковская область станет пилотным регионом по реализации стратегии ТОС-2030 19.02.2021, 11:037 Биржа труда в Германии заставила снять розовые очки 19.02.2021, 11:000 Псковичам разъяснили, как отличить газовиков от мошенников
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.