Происшествия

Пскович украл подаренные имениннику на 18-летие деньги

33-летний пскович предстанет перед судом за кражу денег, подаренных молодому человеку на 18-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ночь с 7 на 8 ноября 2020 года злоумышленник приехал к своему знакомому в гостевой дом в деревне Подосье Псковского района, где оказался на праздновании 18-летия ранее незнакомого ему именинника. Затем мужчина поднялся на второй этаж, чтобы отдохнуть на кровати. Там он увидел женскую сумочку матери молодого человека, в которой лежали подарочные конверты. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, он украл из подарочных конвертов 6 тысяч рублей.

Санкция инкриминируемой мужчине части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.