Происшествия

Рыжеволосого жителя Тулы разыскивают в Пскове

40-летнего жителя Тульской области Антона Власова разыскивают в Пскове, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальных сетях.

С 13 февраля его местонахождение неизвестно. По информации поисковиков, мужчина также может находиться в Москве.

Приметы: рост 185 см, нормального телосложения, рыжие волосы, есть залысины, темные глаза. Был одет в темно-синюю куртку, темные болоньевые штаны, черные прорезиненные калоши, черную кожаную кепку. С собой была светло-коричневая сумка на лямке.

Разыскиваемый нуждается в медицинской помощи. Оперативно-значимую информацию можно сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.