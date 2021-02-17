Происшествия

Два человека пострадали при пожарах в Псковской области за прошедшие сутки

Двух пострадавших при пожарах 19 февраля жителей Псковской области доставили в больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Из-за неосторожного обращения с огнем при курении хозяина сгорел жилой дом на улице Революционной в городе Порхове. Пострадавшего мужчину 1954 года рождения госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения».

Причиной пожара на улице Больничной в поселке Кунья также стала неосторожность при курении. Женщина 1981 года рождения в настоящий момент находится в великолукской больнице с ожогами второй степени по всему телу.