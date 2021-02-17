Происшествия

Уголовные дела возбудила псковская полиция по двум фактам кражи велосипедов

Несколько случаев хищения велосипедов зафиксировано в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в декабре велосипед был похищен с лестничной площадки дома по улице Островской в поселке Палкино. Полиция установила подозреваемого. Им оказался безработный житель Палкино 1985 года рождения. Похищенный велосипед изъяли.

Еще один велосипед украли в феврале в деревне Хотицы Псковского района. Злоумышленник похитил его с лестничной площадки дома по улице Загородной. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей. Ведется следствие.

По данным фактам полиция возбудила уголовные дела.

В ведомстве рекомендует жителям региона уделять больше внимания обеспечению сохранности своего имущества.