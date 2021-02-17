Происшествия

Пропавшего в 2019 году мужчину продолжают искать в Великих Луках

Великолукская полиция продолжает розыск мужчины, пропавшего в 2019 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Евгений Степанов 1989 года рождения ушел из дома в Великих Луках 4 августа 2019 года, его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза светло-серые.

Пропавший был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Степанова, просят обратиться в уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки по телефону 8-906-223-11-28 или по телефону 02.