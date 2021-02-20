Происшествия

К исправительным работам приговорили жительницу Куньи, порезавшую сожителя

Прокуратурой Куньинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе следствия установлено, что 10 октября 2020 года около 8.00 женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на кухне в квартире по месту жительства в Кунье, поссорилась с сожителем, который тоже был нетрезв, умышленно взяла нож и, используя его в качестве оружия, нанесла удар сожителю в область левого плеча. Далее она снова замахнулась на своего сожителя, однако мужчина схватил нож рукой. Обвиняемая потянула нож на себя и порезала сожителю левую кисть. В результате преступных действий обвиняемой мужчине были причинены телесные повреждения, которые нанесли легкий вред здоровью по признаку кратковременности расстройства здоровья не более трех недель.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил женщине наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства.