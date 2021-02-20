Происшествия

К условному сроку приговорили жительницу Куньи за трату средств с банковской карты подруги

Прокуратурой Куньинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной прокуратуры, предварительным следствием женщина обвиняется в совершении кражи денежных средств с чужого банковского счета.

6 октября 2020 года обвиняемая, находясь на законных основаниях в квартире, расположенной в Кунье, подняла с пола банковскую карту, утраченную ее подругой в этой квартире, с целью хищения денежных средств с банковской карты. В продолжение своего преступного умысла обвиняемая направилась по магазинам и расплатилась за покупки банковской картой подруги.

В общей сложности обвиняемая потратила 1784 рубля. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком один год.