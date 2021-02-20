Происшествия

На газопроводе в Оренбургской области произошел взрыв

Взрыв на федеральном магистральном газопроводе произошел на территории Оренбургской области, идет мобилизация сил для ликвидации аварии, сообщает РИА Новости.

«Сегодня, 23 февраля, произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе. На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты минприроды области, газовики, экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии», - говорится в сообщении областного правительства.

К настоящему времени власти региона отчитались, что утечка газа на месте ЧП ликвидирована, газ пустили по запасной схеме.