Происшествия

Один человек погиб и один пострадал при пожаре в деревне Соловьи

Один человек погиб и один пострадал при пожаре в деревне Соловьи Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре поступила 23 февраля в 1.08.

Жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Обнаружен погибший - мужчина 1991 года рождения. Кроме того, пострадал подросток 2010 года рождения, у него выявлены термические ожоги спины первой и второй степени.

Причиной пожара стало короткое замыкание в коридоре. При пожаре эвакуировали 2 человека и 2 газовых баллона.