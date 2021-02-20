Происшествия

В Пыталовском районе мужчину осудили за кражу спустя более 6 лет

Жителя Пыталовского района осудили за кражу, совершенную более 6 лет назад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Мужчина в ночь с 14 на 15 августа 2014 года проник в дачный дом своего знакомого, откуда похитил лобзиковую пилу. Похищенную вещь обнаружили в доме осужденного и вернули владельцу. По данному факту возбудили уголовное дело.

По решению суда мужчину признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.