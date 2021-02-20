Происшествия

Псковичи перевели деньги на «безопасный» счет по совету мошенников

Мошенники под видом банковских работников предложили двум псковичам перевести их сбережения на «безопасный» счет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестный позвонил 47-летнему псковичу и сообщил, что злоумышленники пытаются списать с его счета крупную сумму. Чтобы предотвратить кражу, незнакомец предложил перевести деньги на указанный им «безопасный» счет. Мужчина последовал совету собеседника. В итоге анонимный злоумышленник завладел суммой в 280 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в органы внутренних дел. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По аналогичной мошеннической схеме были украдены 40 тысяч рублей с банковской карты 34-летнего жителя областного центра. Он также стал жертвой мнимого сотрудника банка. Горожанин обратился с заявлением о случившемся в полицию, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.