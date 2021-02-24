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Псковский областной суд оставил в силе приговор бывшему преподавателю академии ФСИН за убийство

Псковский областной суд оставил в силе приговор бывшему преподавателю ФСИН за убийство знакомой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, приговор оставлен без изменений, жалобы - без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что решением Псковского городского суда 29 декабря Иван Михайлов был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Приговор обжаловали прокуратура, осужденный и защитник.

Напомним, пскович осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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По версии следствия, в ночь на 13 декабря 2019 года преподаватель Псковского филиала академии ФСИН России, находясь по месту жительства в Пскове, употреблял спиртные напитки в компании 54-летней знакомой. В ходе ссоры мужчина, обладающий навыками борьбы, обхватил рукой шею женщины и с силой повалил на пол, причинив телесные повреждения в виде множественных переломов ребер и позвонков, после чего нанес свыше 20 ударов ножом в область лица, шеи и рук. В результате полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте преступления.