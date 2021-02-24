Происшествия

Пограничники изъяли старинные вещи на границе в Себежском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу предметов, возможно представляющих культурно-историческую ценность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе на въездном в Россию направлении, куда прибыл микроавтобус «Опель» под управлением 45-летнего жителя Нидерландов.

В ходе совместного с представителями таможни осмотра транспортного средства пограничники нашли в багажном отделении автомобиля среди личных вещей порядка 170 предметов, возможно представляющих культурную или историческую ценность. Среди них фарфоровые статуэтки, настенные часы, столовые приборы, предметы мебели и интерьера.

Все выявленные предметы передали сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.