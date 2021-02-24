Происшествия

Бизнесмен предстанет перед судом за мошенничество при реконструкции Изборской крепости

Следственные органы Следственного комитета России по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ЗАО «БалтСтрой» (ныне – АО «БалтСтрой»). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, обвиняемый в 2012 году заключил государственный контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Ансамбль Изборской крепости», при этом не намереваясь выполнять и организовывать выполнение обязательств по этому контракту в полном объеме. С целью хищения денег выделенных на исполнение указанного контракта, он предоставил заказчику документацию, содержащую заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ на вышеуказанном объекте.

В результате своих преступных действий обвиняемый похитил из бюджета России около 14 млн рублей.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мещанский районный суд города Москвы.