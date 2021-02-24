Происшествия

Жителя Середки будут судить за нападения с ножом, угрозу убийством и избиение сына

Жителя Середки будут судить за нападения с ножом, угрозу убийством и избиение сына. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковскому району, следственный отдел направил в прокуратуру Псковского района уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч.2 ст.111, п. «в» ч.2 ст.115, ч.1 ст.119, ст.156 УК РФ.

В период времени с 20.00 13 июня до 08.36 14 июня 2020 года обвиняемый в селе Середка ударил ножом знакомого. Это было сделано на почве личных неприязненных отношений, умышленно, в результате завязавшейся борьбы. Мужчина получил проникающее в брюшную полость ранение передней брюшной стенки с повреждением круглой связки печени. Повреждение причинило тяжкий вред здоровью человека.

5 августа 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в Середке, обвиняемый подозвал 6-летнего сына. «В целях воспитания» нанес не менее двух ударов рукой в область головы и туловища малолетнего. Последствиями воспитания стали ссадина в области лба, кровоподтек в области лба, а также кровоподтек на правом бедре.

В тот же день в кухне квартиры умышленно нанес один удар ножом знакомому в область ключицы справа. Удар не повлек каких-либо телесных повреждений. Второй удар ножом последовал в область грудной клетки справа. Рана на уровне 8 ребра справа повлекла за собой кратковременное расстройство здоровья, расценивается как причинившее легкий вред здоровью человека.

5 августа злоумышленник решил запугать женщину. Он приставил лезвие ножа к горлу и высказал в её адрес угрозу убийством. Женщина восприняла угрозу реально, поскольку напавший находился в состоянии алкогольного опьянения, был агрессивно настроен, у него в руках находился нож, который он держал прижатым к ее горлу.

Все преступления совершены в одной квартире.