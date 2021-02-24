Происшествия

Пыталовкие пограничники задержали жителя одной из стран Африки

Псковские пограничники задержали гражданина одной из стран Западной Африки, направлявшегося в сторону сопредельного государства, в районе населенного пункта Ступаны Пыталовского района, вблизи российско-латвийской границы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России.

Нарушителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации. В настоящее время иностранец помещен в центр временного содержания иностранных граждан.