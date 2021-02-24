Происшествия

Псковичка отдала мошеннику более 100 тысяч рублей

49-летняя псковичка лишилась сбережений после общения с телефонным мошенником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 февраля ей позвонил неизвестный мужчина. Под предлогом якобы предотвращения попытки мошеннических действий со стороны злоумышленников он предложил женщине оформить кредит и перевести деньги на указанный им «безопасный» счет, что она и сделала. В итоге незнакомец завладел 110 тысячами рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в органы внутренних дел. По данному факту возбудили уголовное дело.

В тот же день жертвой мнимого сотрудника банка стала пенсионерка из города Опочки. Она лишилась около 100 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.