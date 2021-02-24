Происшествия

В Псковской области стало меньше фальшивых денег

За 2020 год количество фальшивых денежных знаков, выявленных в банковской системе Псковской области, сократилось на 22,5% по сравнению с 2019 годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ

Всего за прошлый год в регионе было выявлено 139 поддельных банкнот и монет банка России. Больше половины подделок – купюры номиналом 5000 рублей (83 штуки). Кроме того, изъята 31 поддельная банкнота в 1000 рублей. И штучные фальшивки по 2000, 100, 200 и 500 рублей.

Не обошлось и без махинаций с валютой – Псковское отделение Центробанка вывело из оборота 5 поддельных банкнот номиналом 100 долларов США и одну банкноту в 200 евро.

19 фальшивых 10-рублевых монет обнаружено преимущественно в южных районах области.

Наиболее часто фальшивки выявляются в сетевых торговых организациях и на автозаправочных станциях, добавили в банке.

«В большинстве своем фальшивые деньги попадают в Псковскую область транзитом. С учетом всех ограничений, которые были приняты в 2020 году, люди существенно сократили передвижения между регионами и по стране в целом. Кроме того, с учетом перехода на дистанционный формат работы и режим самоизоляции, существенно вырос объем безналичных банковских операций по оплате товаров и услуг. В результате количество фальшивок, выявленных в нашем регионе, сократилось почти на четверть», - сообщил заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Следует всегда внимательно проверять банкноты на подлинность. Полный перечень признаков подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России можно найти в разделе «Наличное денежное обращение» сайта Банка России.