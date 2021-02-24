Происшествия

Семь лет проведет в колонии великолукский разбойник, лишивший пенсионерку еды

Прокуратура города Великие Луки поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который совершил разбой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской прокуратуры, в ходе судебного заседания установлено, что в 2019 году житель Великих Лук, проникнув в жилище пожилой женщины, напал на нее, надев пакет на голову, применил к ней насилие, опасное для жизни и здоровья, и похитил продукты питания.

Подсудимый не признал вину в совершении инкриминируемом ему преступлении. 27 января текущего года Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор по ч. 3 ст. 162 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.