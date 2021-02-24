Происшествия

Драка великолучан закончилась судом

33-летнего жителя Великих Лук осудили за причинение вреда здоровью средней тяжести, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Следствие установило, что 14 октября между горожанами произошел конфликт из-за личной неприязни. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, развязал драку и нанес противнику пять ударов кулаком по голове и не менее пяти ударов ногами по голове и телу. Пострадавшему диагностировали повреждения средней тяжести.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшему.

Мировой судья признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком 8 месяцев.