Происшествия

В Великих Луках суд наказал дебошира в восьмой раз

Суд рассмотрел дело о дополнении ранее установленных административных ограничений жителю Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

За последний год мужчина, находящийся под надзором, семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка в ночное время, а также за невыполнение административных обязанностей.

Великолукский городской суд удовлетворил исковое заявление. В целях усиления контроля за поведением великолучанина ему установили дополнительную явку три раза в месяц на регистрацию в органы внутренних дел.