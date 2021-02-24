Происшествия

Великолучанин обманул покупателя при «продаже» игровой консоли

Жителя Великих Лук отправили на 8 месяцев в колонию строгого режима за мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале 2020 года мужчина выложил на сайте объявлений сообщение о продаже игровой консоли, что, как отметили в ведомстве, не соответствовало действительности. Затем великолучанин, создавая реальную видимость совершаемой сделки, добился перевода 5700 рублей от потерпевшего.

Великолукский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Приговор суда вступил в законную силу.