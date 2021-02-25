Происшествия

Великолучанка получила условный срок за оплату покупок найденной картой

Жительницу Великих Лук приговорили к условному лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с аналогичным испытательным сроком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

9 октября 2020 года женщина нашла ранее утерянный мужчиной кошелек с находящейся в нем банковской картой. Затем в великолукских магазинах с помощью безналичного расчета она оплатила свои покупки, сняв деньги со счета вышеуказанной банковской карты на общую сумму около 4 тысяч рублей.

Великолукский городской суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Приговор суда не вступил в законную силу.