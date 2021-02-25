Происшествия

Сбыт амфетамина обернулся для больного великолучанина 10 годами тюрьмы

Незаконный сбыт психотропных веществ в составе группы лиц по предварительному сговору обернулся для жителя Великих Лук лишением свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что местный житель вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделили в отдельное производство, получил от него сверток из фольги с амфетамином массой 1,03 грамма. Затем подсудимый сбыл этот сверток лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии, проводимом сотрудниками полиции, получив за него деньги.

При назначении наказания суд учел состояние здоровья подсудимого, а именно наличие ряда хронических заболеваний.

Великолукский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт в крупном размере). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.