Происшествия

В Дно две женщины совершили кражу из квартиры спящего собутыльника

Ранее судимую жительницу города Дно и ее знакомую обвинили в хищении имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

После совместного распития спиртных напитков в квартире местного жителя женщины решили воспользоваться тем, что хозяин квартиры уснул, и украли его имущество на общую сумму более 8 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Женщин признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Ранее судимой обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно с испытательным сроком, второй - в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Приговор пока не вступил в законную силу.