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Происшествия

Три школьника почувствовали недомогание на митинге в Порхове

26.02.2021 13:16|ПсковКомментариев: 3

В Порхове во время проведения торжественных мероприятий по случаю освобождения района от немецко-фашистских захватчиков трое детей почувствовали недомогание. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Мероприятие проходило на улице с возложением цветов и гирлянд к местам захоронений воинов. Во время церемонии трое школьников пожаловались на головокружение. Детям сразу же была оказана медицинская помощь.

Сейчас школьники прошли обследование врачей, никаких серьезных причин, которые могли послужить причиной плохого самочувствия, не выявлено, поэтому медицинское наблюдение за ними будет продолжено.

Состояние школьников удовлетворительное, родители отказались от госпитализации детей и забрали их домой. Врачи будут наблюдать школьников на дому.

Напомним, в октябре прошлого года во время проведения торжественной линейки в Великих Луках несколько детей почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью с головокружением и общей слабостью, в связи с чем были госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Теги: #Порхов #школьники
Источник: Псковская Лента Новостей
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